Трамп перевел Уолтца на новую должность

Трамп: постпредом США при ООН будет Майк Уолтц

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Майка Уолтца постоянным представителем США в ООН, а госсекретаря Марко Рубио — исполняющим обязанности советника по национальной безопасности. Об этом глава государства написал в соцсети Truth Social.

«С радостью объявляю о выдвижении Майка Уолтца на пост следующего представителя США в ООН», — написал Трамп.

Он также добавил, что Марко Рубио будет временно исполнять обязанности советника по нацбезопасности, не прекращая при этом руководства Госдепартаментом.

«Вместе мы продолжим неустанно работать над тем, чтобы сделать Америку и весь мир снова безопасными», — подчеркнул президент США.

В американских СМИ 1 мая появились сообщения, что Уолтц мог лишиться должности после инцидента в прошлом месяце, когда он по ошибке добавил главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытый чат для обсуждения авиаударов в Йемене.

Также на брифинге представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что новым послом США на Украине станет Джули Дэвис.

«Президент Трамп и госсекретарь Рубио решили, что в Киеве будет работать посол Джули Дэвис», — заявила Брюс.

Ранее RT сообщил, что от должности советника по национальной безопасности Соединенных Штатов отказался спецпосланник президента Стив Уиткофф.