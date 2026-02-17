Уиткофф и Кушнер вылетели в Женеву на переговоры с Россией и Украиной

Журналист Равид: Уиткофф и Кушнер вылетели на переговоры с Россией и Украиной

ПредставителиСША Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в переговорах с Россией и Украиной, а также в отдельной встрече с представителями Ирана. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X .

Глава российской делегации Владимир Мединский вместе с коллегами также уже на пути в Женеву. По данным ТАСС, их полет по маршруту Москва — Женева займет девять часов.

По плану встреча пройдет в закрытом формате. Журналисты на переговоры не будут допущены.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что российская делегация в Женеве будет действовать в рамках договоренностей, достигнутых на саммите США и России на Аляске.