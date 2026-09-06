Уиткофф и Кушнер обещали использовать оценки Путина при переговорах в Киеве

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер пообещали при переговорах в Киеве использовать оценки, полученные от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, его комментарий опубликовали на сайте Кремля.

«Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично, от президента России наблюдения и оценки», — заявил Ушаков.

Помощник российского лидера отметил, что эти наблюдения и оценки могут стать выходом на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине.

Беседа эмиссаров Трампа с Путиным продлилась более трех часов. Ушаков назвал ее «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной». Встреча проходила в закрытом формате, с российской стороны помимо Ушакова участвовал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.