Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул на переговоры 15 мая

CNN: Уиткофф и Келлог будут наблюдать за переговорами Украины и России в Турции

Представители президента США Дональда Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф будут присутствовать на российско-украинских переговорах в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщил телеканал CNN .

Дипломаты ограничатся наблюдением за переговорами. Информацию о поездке Келлога и Уиткоффа также подтвердило агентство Reuters.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готовится к переговорам в Турции. Трамп прокомментировал новость о возможной встрече дипломатов и ее важной.

Президент Владимир Путин 11 мая предложил Украине продолжить диалог и встретиться в Стамбуле 15 мая. Он не исключил, что представители двух государств смогут договориться о прекращении огня.