Уиткофф и другие американские чиновники начали переговоры по Украине

Белый дом: Уиткофф и другие чиновники ведут переговоры по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и другие американские официальные лица ведут переговоры с Россией и Украиной. Они стремятся урегулировать украинский конфликт. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Уиткофф и его команда продолжают вести переговоры с обеими сторонами буквально сейчас, чтобы понять, есть ли реальный шанс на подписание мирного соглашения», — цитирует ее РИА «Новости».

Президент США Дональд Трамп выразил разочарование, что Владимир Зеленский не ознакомился с мирным планом по урегулированию украинского конфликта. США разработали план по урегулированию ситуации в Украине. Кремль заявил, что Россия готова к переговорам и продолжает участвовать в дискуссиях в Анкоридже.

Как сообщали «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский и спецпосланник США Стив Уиткофф проведут встречу с представителями Евросоюза в Берлине на этих выходных. В саммите, помимо Зеленского и Уиткоффа, примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Ранее Трамп заявил, что администрация США внесла значительный вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер признал, что изначально считал украинское направление самым простым для достижения договоренностей по урегулированию конфликта.