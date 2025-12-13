Трамп заявил о «большом прогрессе» США в вопросе Украины

Значительный прогресс достигнут в деле мирного урегулирования конфликта на Украине благодаря усилиям американской администрации. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп во время церемонии награждения хоккеистов, трансляцию которой вел официальный YouTube-канал Белого дома.

Американский лидер признал, что изначально считал украинское направление самым простым для достижения договоренностей по урегулированию конфликта. Между тем, по его словам, его команде за время работы удалось остановить восемь других военных кризисов в мире.

«Как бы то ни было, мы достигли большого прогресса в вопросе России и Украины», — сказал Трамп.

Президент США выразил оптимизм относительно скорого достижения мирного соглашения. Он подчеркнул, что окончательная перспектива урегулирования скоро прояснится.

«Думаю, скоро мы это выясним», — отметил Трамп.

Ранее Украина в очередной раз отклонила мирный план Соединенных Штатов. Президент Владимир Зеленский не готов пойти на территориальные уступки, несмотря на тяжелое положение страны.