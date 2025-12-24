Уитакер заявил о желании США понять, на что пойдет Россия ради мира на Украине

Белый дом пытается понять, на какие уступки сможет пойти Россия для урегулирования конфликта на Украине. Об этом Fox News заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Он назвал определение пределов возможных уступок российской стороны ключевым вопросом в дипломатическом процессе.

«Мяч в настоящее время находится на российском поле», — подчеркнул Уитакер.

По его словам, команда президента США Дональда Трампа всеми силами продолжает пытаться завершить конфликт дипломатическим путем. Он добавил, что стороны сейчас рассматривают четыре ключевых документа: 20-пунктный мирный план, многосторонние гарантии безопасности Украины, отдельные гарантии от США и план экономического восстановления после завершения конфликта.

Ранее украинский президент рассказал о переговорах представителей республики с американской делегацией. Он уточнил, что стороны подготовили драфты нескольких документов, в том числе по гарантиям безопасности для страны.