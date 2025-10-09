Уитакер заявил о еще не переданном Украине мощном оружии США

Соединенные Штаты обладают мощным оружием, которое еще не передавали Украине. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на конференции по вопросам безопасности в Риге.

«Существует ряд мощных средств, которые мы пока не передали Украине, но которые могут причинить серьезный ущерб, если это потребуется», — сказал он.

По словам Уитакера, у администрации Дональда Трампа есть «много козырей в рукаве» для урегулирования украинского конфликта. Однако решение о передаче новых видов вооружений остается за главой Белого дома, напомнил политик.

В сентябре стало известно, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет Tomahawk. При этом он выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать мирным путем.

Кроме заявлений о вероятности поставок этих ракет, никаких действий Трамп не предпринял. В общении с журналистами он заявил, что передача вооружений произойдет только через НАТО.

