Уходящая администрация Байдена может не успеть потратить выделенные Киеву миллиарды
NYT: администрация Байдена не успеет потратить деньги, выделенные Украине
Администрация президента США Джо Байдена может не успеть потратить оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные конгрессом на поставки военной помощи и оружия и Украине. Об этом сообщила газета The New York Times.
«Вряд ли Белый дом в последний месяц президентства Джо Байдена успеет потратить 5,6 миллиарда долларов, выделенные на передачу Украине военной помощи и оружия», — отметили журналисты.
Телеканал CNN со ссылкой на источник в нынешней администрации Белого дома сообщал, что США намерены доставить на Украину сотни единиц бронетехники, тысячи ракет и сотни тысяч снарядов до середины января, чтобы успеть до ухода Байдена с поста президента.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп отмечал, что Украине при его администрации не следует ждать высоких объемов финансовой помощи, как в период работы Джо Байдена.