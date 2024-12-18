Уходящая администрация Байдена может не успеть потратить выделенные Киеву миллиарды

Администрация президента США Джо Байдена может не успеть потратить оставшиеся 5,6 миллиарда долларов, выделенные конгрессом на поставки военной помощи и оружия и Украине. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Вряд ли Белый дом в последний месяц президентства Джо Байдена успеет потратить 5,6 миллиарда долларов, выделенные на передачу Украине военной помощи и оружия», — отметили журналисты.

Телеканал CNN со ссылкой на источник в нынешней администрации Белого дома сообщал, что США намерены доставить на Украину сотни единиц бронетехники, тысячи ракет и сотни тысяч снарядов до середины января, чтобы успеть до ухода Байдена с поста президента.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп отмечал, что Украине при его администрации не следует ждать высоких объемов финансовой помощи, как в период работы Джо Байдена.