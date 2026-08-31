Уход Левитт со своего поста застал Белый дом врасплох

Отставка пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт стала неожиданностью для некоторых представителей администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По информации источника, кадровые перестановки перед промежуточными выборами в США не считаются необычными, однако решение Ливитт уйти с поста оказалось внезапным для части сотрудников Белого дома. При этом Трамп пока не спешит назначать ей преемника.

До появления нового пресс-секретаря Белый дом планирует поручать проведение брифингов членам кабинета министров. Администрация уже использовала такую схему в начале года, когда Ливитт временно отсутствовала после рождения второго ребенка.

Отставка пресс-секретаря произошла на фоне других кадровых изменений в окружении Трампа. Ранее свои должности оставили заместитель помощника президента по национальной безопасности Энди Бейкер и директор Белого дома по законодательным вопросам Джеймс Брейд.

Bloomberg отмечает, что новые уходы могут осложнить работу администрации. По данным агентства, некоторые высокопоставленные чиновники также рассматривают возможность покинуть свои посты в ближайшие месяцы.

Трамп объявил об уходе Ливитт 12 августа. Она должна завершить работу пресс-секретарем Белого дома в конце августа.