Уход южнокорейских компаний из России назвали болезненным и убыточным

Многим южнокорейским компаниям пришлось из России, хотя они хотели бы остаться. Об этом РИА «Новости» заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев.

По его мнению, никто из представителей южнокорейского не хлопал дверью и не стремился бросить созданные в стране производственные мощности.

«Процесс ухода с российского рынка был болезненным и убыточным. Думаю, сейчас этот бизнес „кусает локти“, как говорится», — добавил дипломат.

Он отметил, что южнокорейские предприниматели имели богатый опыт взаимодействия с Россией, начиная с девяностых годов. Посол назвал работу бизнеса Южной Кореи в стране историей успеха до недавнего времени. Он подчеркнул, что оставшиеся в России компании, связанные с продовольственной, гостиничной, торговой и другими сферами, чувствуют себя уверенно и процветают.

Ранее французская компания Chanel подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков. Она планирует запатентовать три продукта: туалетную воду и парфюм Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.