Уход Байдена из президентской гонки сильно повлиял на отношения США и Китая

SCMP: отказ Байдена от участия в выборах усилил напряжение между США и Китаем

«Можно только гадать о том, как [вице-президент Камала] Харрис, которая все еще должна выиграть номинацию от своей партии, подойдет к этим жизненно важным отношениям», — отметили в издании.

В газете подчеркнули, что Харрис не приобрела в Китае друзей за то время, пока была сенатором. Еще одной причиной для роста напряжения стал тот факт, что вице-президент входила в часть администрации президента, которая продолжала вести торговую войну экс-президента США Дональда Трампа с китайской стороной. Белый дом ввел пошлины на электромобили и запретил продавать высококачественные полупроводники.

В издании констатировали, что отношениям США и Китая «не будет легче», если на пост главы государства американцы изберут республиканца, а не Харрис.

Ранее политолог Александр Рар отметил, что переизбрание Трампа будет катастрофой для Европы. По данным Financial Times, в уже Германии создали неформальную группу, занимающуюся подготовкой к сценарию победы республиканца.