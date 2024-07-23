Уход Байдена из президентской гонки сильно повлиял на отношения США и Китая

SCMP: отказ Байдена от участия в выборах усилил напряжение между США и Китаем

BjÃ’.Â�rn Trotzki, via www.imago/www.imago-images.de
Фото: BjÃ’.Â�rn Trotzki, via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Выход президента США Джо Байдена из президентской гонки «омрачил» американо-китайские отношения из-за роста неопределенности. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«Можно только гадать о том, как [вице-президент Камала] Харрис, которая все еще должна выиграть номинацию от своей партии, подойдет к этим жизненно важным отношениям», — отметили в издании.

В газете подчеркнули, что Харрис не приобрела в Китае друзей за то время, пока была сенатором. Еще одной причиной для роста напряжения стал тот факт, что вице-президент входила в часть администрации президента, которая продолжала вести торговую войну экс-президента США Дональда Трампа с китайской стороной. Белый дом ввел пошлины на электромобили и запретил продавать высококачественные полупроводники.

В издании констатировали, что отношениям США и Китая «не будет легче», если на пост главы государства американцы изберут республиканца, а не Харрис.

Ранее политолог Александр Рар отметил, что переизбрание Трампа будет катастрофой для Европы. По данным Financial Times, в уже Германии создали неформальную группу, занимающуюся подготовкой к сценарию победы республиканца.

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