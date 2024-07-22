Политолог Рар назвал возвращение Трампа к власти катастрофой для Европы

В Европе с тревогой ожидают возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, вспоминая его предыдущее президентство. Об этом рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.

Согласно информации издания Financial Times, в Министерстве иностранных дел Германии была сформирована неформальная группа, занимающаяся подготовкой к сценарию победы Трампа на предстоящих выборах в США.



«В правящих элитах Европы уверены, что отношения между Америкой и Европой катастрофически осложнятся, если Трамп вернется в Белый дом», — заявил политолог.

По его словам, все помнят его первый срок, когда он высказывался о возможном закрытии НАТО и критиковал европейские страны за недостаточные расходы на оборону, утверждая, что американцы не хотят нести финансовое бремя за других.

Более того, Трамп рассматривает Евросоюз как конкурента, которого следует сдерживать и даже применять против него санкции. Поэтому европейцы испытывают страх перед возможностью его возвращения, прилагая все усилия, чтобы этого избежать, но их влияние на ситуацию ограничено.