Угрозы Трампа России не станут вкладом в мир. Как бы ему этого ни хотелось

Профессор Кузник: угрозы Трампа России не станут поводом для мира на Украине

Президенту США Дональду Трампу не нужно приписывать заслуги себе, если Россия и Украина достигнут мирного соглашения, даже если политик попытается объяснить свое давление как причину достижения договора. Такое мнение выразил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник в беседе с РИА «Новости» .

«Я не хочу, чтобы угрозы и давление Трампа считались фактором, приведшим к мирному соглашению. Он, безусловно, попытается приписать себе это достижение», — сказал эксперт.

Профессор напомнил, что Трамп поступил таким образом, когда закончились боевые действия между Индией и Пакистаном. На самом деле американский лидер не заслуживает похвалы.

Также Кузник отметил, что Трамп оттолкнул союзников США своей торговой политикой. Новые пошлины против России не окажут эффекта, потому что страны мало торгуют друг с другом. Однако санкции против российских партнеров, закупающих у нее нефть, обернуться серьезными последствиями для Штатов.