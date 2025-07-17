Союзники Трампа отвернутся от него из-за новых пошлин

Союзники американского лидера Дональда Трампа стали отдаляться от президента из-за его торговой политики, в том числе угроз новыми пошлинами против России и ее партнеров. Об этом заявил директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник в беседе с РИА «Новости» .

«Трамп уже отталкивает и друзей, и врагов своими пошлинами и санкциями. Попытки пойти дальше могут обернуться провалом. Страны устали от Трампа — они могут и не поддаться на его шантаж», — объяснил он.

По словам эксперта, повышение пошлин на российские товары не окажет значительного эффекта из-за небольших объемов торговли между США и Россией. Однако введение вторичных санкций против покупателей российской нефти, таких как Китай, Индия и Бразилия, может иметь серьезные последствия.

Такой поступок Трампа сильно испортит отношения с важными экономическими партнерами США, отметил Кузник.

Ранее американский лидер заявил, что Америка введет 100‑процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против государств, закупающих нефть у страны, если за 50 дней Украина и Россия не достигнут соглашения о прекращении огня.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что заявление Трампа о 50-дневном дедлайне остается расплывчатым. России нужны объяснения.