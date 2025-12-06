Подполковник США Дэвис: Сырский с западными лидерами оторвался от реальности

Заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о неприемлемости отказа от территорий продемонстрировали его полную оторванность от реальности, которую сейчас показывают многие западные лидеры. Об этом на своей странице в социальной сети X написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Он подчеркнул, что если такой подход сохранится в политике Украины, то его результатом станет полное военное поражение страны.

«Заявления Сырского продемонстрировали глубокую и крайне тревожную оторванность от реальности, присущую многим западным лидерам», — написал Дэвис, сделав репост сюжета телеканала Sky News, где вышло интервью главнокомандующего ВСУ.

В беседе с журналистом Сырский заявил, что даже не рассматривает возможный сценарий по сдаче территорий. По его словам, украинские военные продолжат сражаться, даже если политики согласятся на сдачу земли.

По мнению главнокомандующего ВСУ, прекращение боевых действий возможно только по текущей линии соприкосновения без всяких условий.

Как отметили «Известия», Сырский заявил о готовности обойтись без помощи со стороны США, полностью доверившись европейским союзникам.