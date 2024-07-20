Угрозу существования НАТО увидели в переизбрании Трампа

Болтон: Трамп выведет США из НАТО после победы на выборах

Фото: РИА «Новости»

США выйдут из состава Североатлантического альянса после возвращения на пост президента США Дональда Трампа. Такое заявление в эфире телеканала MSNBC сделал бывший советник Белого дома Джон Болтон.

Он напомнил, что еще во время первого срока Трамп сильно критиковал страны Евросоюза за недостаточный объем расходов на оборону и называл их «неблагодарными европейцами». По словам Болтона, сейчас Трамп еще более резок в своей позиции по отношению к НАТО.

«Риск [выхода США из НАТО] очень велик», — подчеркнул Болтон.

Бывший советник Белого дома не в первый раз говорит об угрозе существования НАТО после прихода Трампа к власти.

В прошлом году он указывал на то, что кандидат от Республиканской партии США прежде всего является бизнесменом и ищет во всем выгоду, включая решение вопросов национальной безопасности. Поэтому, по мнению Болтона, политик не считает расходы на Североатлантический альянс приоритетными.

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