Угрожавший «стереть Россию с лица Земли» глава МИД Бельгии заявил о призыве на службу 1700 человек

Глава МИД Бельгии Франкен: в Бельгийскую армию записалось 1,7 тысячи человек

Набор добровольцев на прохождение годовой военной службы в Бельгии открылся накануне вечером. Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен, подведя первые итоги регистрации в соцсети X .

За первые четыре часа работы портала записались 1702 человека. Среди них 621 человек указал французский язык в качестве родного, а 1081 человек — нидерландский.

Среди зарегистрированных 80% составили мужчины, Оставшиеся 20% — женщины. Министр обороны назвал такой результат большим успехом, хотя этот результат серьезно расходится с обещанными реформами и увеличением финансирования.

Ранее министр предложил жителям континента объединиться, чтобы улучшить защиту Европы. По его мнению, многие европейцы тихо согласны с критикой США в адрес Евросоюза, изложенной в новой Стратегии национальной безопасности.