Европейцев призвали улучшать оборону после критики США

Многие европейцы тихо согласились с критикой США в адрес Евросоюза, изложенной в новой Стратегии национальной безопасности. Об этом заявил глава Минобороны Бельгии Тео Франкен в соцсети X.

Министр предложил жителям континента объединиться, чтобы улучшить его защиту.

«И наша собственная надежная оборона — ключ к успеху. Потому что надвигается буря. И чтобы ее выдержать, нам нужно быть сильными и уверенными в себе», — написал Франкен

Глава Минобороны негативно воспринял связанные с Европой положения американской Стратегии, особенно те, в которых речь идет о возможных переменах на Западе в ближайшие 20 лет. Однако в кулуарах многие западные политики подержали позицию Вашингтона.

По его мнению, новую американскую доктрину не нужно воспринимать как отказ от союзников. США сделали честный и неприятный диагноз, добавил министр.

Администрация США представила обновленную 33-страничную Стратегию национальной безопасности, в которой нет пункта о критике России. В документе акцентировали внимание на урегулировании украинского кризиса.