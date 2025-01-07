Трамп посулил гренландцам хорошую выгоду в случае присоединения к США

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что его сын Дональд Трамп-младший отправится с визитом в Гренландию. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Мой сын, Дональд младший, и другие представители отправятся туда, чтобы посетить одни из самых замечательных мест и достопримечательностей», — написал будущий американский лидер.

Он также заявил, что жители Гренландии получат ощутимую выгоду в случае, если остров станет частью Соединенных Штатов. Кроме этого Трамп пообещал защищать и оберегать остров от внешних угроз.

«Сделаем Гренландию снова великой!» — призвал избранный президент США.

Ранее Дания резко ответила на заявления Трампа о приобретении острова. В стране поменяли королевский герб, который теперь отражает неразрывную связь Дании и Гренландии.