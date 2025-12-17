«Угощение за счет заведения». Итальянское телешоу прикинуло, как Трамп и Путин поделят мир

В Италии юмористы сняли ролик, как Трамп и Путин делят между собой Европу

В ролике показали, как Трамп предложил Путину забрать себе Донбасс и Крым, а также территорию Венесуэлы.

«Путин: „Еще кусочек Аляски — она же раньше была русской, купили за пару рублей, помнишь?“ Трамп: „Ладно. Тогда я беру Испанию, Португалию и Францию“», — договорились они.

Дальше актер, играющий Путина, заявил, что заберет себе Польшу, Румынию и на этот раз всю Германию, а не как в прошлый раз, когда русским досталась самая неудачная ее половина. Италия же отойдет под контроль Трампа.

В конце ролика к Путину и Трампу подошел официант, представляющий собой, видимо, Евросоюз, и сказал, что платить им не нужно, угощение за счет заведения. На вопрос Путина, оставил ли Трамп им хотя бы чаевые, тот ответил, что итак снизил им НДС до 15%.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп пока не принял новых решений относительно санкций против России.