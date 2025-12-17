Белый дом оценил сообщения о новых санкциях против России

Белый дом: Трамп пока не принял решение о новых санкциях против России

Американский лидер Дональд Трампа пока не принял каких-либо решений по вопросу антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома

Он подчеркнул, что федеральные ведомства ведут подготовку возможных вариантов действий, однако финальное решение остается за президентом.

«Трамп пока не принял никаких новых решений относительно санкций против России», — заявил чиновник.

О подготовке США нового санкционного пакета против российской нефти сообщило агентство Bloomberg. Источники журналистов заявили, что речь идет о мерах против теневого флота, а также проводящих транзакции трейдеров.

Собеседники журналистов пояснили, что санкции введут, если президент России Владимир Путин откажется от мирного плана по Украине.

Они добавили, что этот вопрос министр финансов США Скотт Бессент обсудил с послами стран Евросоюза.