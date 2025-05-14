Уголовную ответственность за лайки в соцсетях отменили в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон одобрил поправки к Уголовному кодексу. Теперь лайк или другой знак в соцсетях не будет считаться уголовным преступлением. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Закон „О внесении дополнений в Уголовный кодекс Таджикистана“, подписанный сегодня президентом Рахмоном, отменяет уголовную ответственность „за размещение лайка или иного знака в соцсетях“», — отметили в пресс-службе.

В декабре 2024 года президент Рахмон в своем ежегодном послании к парламенту резко раскритиковал эту статью уголовного кодекса. По данным генпрокуратуры, из-за лайков и эмодзи в соцсетях под суд попали более 500 человек, среди которых были журналисты.

Ранее в Таджикистане силовики арестовали полторы тысячи человек, которые занимались колдовством и гаданием. Кроме того, правоохранители вычислили и поставили на учет «более пяти тысяч религиозных деятелей, замеченных в радикальных взглядах».