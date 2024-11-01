Охота на ведьм по-таджикски. Сотни человек задержали за гадания и колдовство
Президент Рахмон: в Таджикистане задержали 1500 «колдунов» и «гадалок»
Правоохранительные органы Таджикистана задержали 1,5 тысячи человек, занимавшихся колдовством и гаданием. Об этом сообщил президент республики Эмомали Рахмон во время открытия нового учебного центра по подготовке сотрудников МВД.
«За суеверия арестованы и поставлены на учет в органах внутренних дел 1500 человек, занимавшихся колдовством и гаданием», — заявил он.
Кроме того, правоохранители вычислили и поставили на учет «более пяти тысяч религиозных деятелей, замеченных в радикальных взглядах».
Также президент добавил, что полицейские ведут борьбу с международной организованной преступностью, экстремизмом и терроризмом, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотических средств и другими видами незаконной деятельности.
Ранее в России предложили запретить рекламу тарологов. Автор законопроекта, депутат Андрей Свинцов объяснил, что доверчивые россияне попадаются на удочки мошенников и не только отдают им баснословные деньги, но и, по указке аферистов, бросают работу, уходят из семей и подрывают свое здоровье.