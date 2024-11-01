Охота на ведьм по-таджикски. Сотни человек задержали за гадания и колдовство

Правоохранительные органы Таджикистана задержали 1,5 тысячи человек, занимавшихся колдовством и гаданием. Об этом сообщил президент республики Эмомали Рахмон во время открытия нового учебного центра по подготовке сотрудников МВД.

«За суеверия арестованы и поставлены на учет в органах внутренних дел 1500 человек, занимавшихся колдовством и гаданием», — заявил он.

Кроме того, правоохранители вычислили и поставили на учет «более пяти тысяч религиозных деятелей, замеченных в радикальных взглядах».

Также президент добавил, что полицейские ведут борьбу с международной организованной преступностью, экстремизмом и терроризмом, киберпреступностью, незаконным оборотом наркотических средств и другими видами незаконной деятельности.

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