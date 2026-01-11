Сын Мадуро рассказал о состоянии родителей в тюрьме

Сын Мадуро Николас Гуэрра сообщил, что его родители бойцы и у них все хорошо

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро заявил, что с его отцом и первой леди страны все в порядке. Об этом сообщил государственный телеканал VTV .

«Президент Мадуро передает послание из США: „У нас все хорошо, мы бойцы“», — уточнило СМИ.

По данным телеканала, депутат Николас Мадуро Герра передал обращение президента Венесуэлы и его супруги Силии Флорес после контакта с их юридической командой в США. По словам депутата, адвокаты сообщили семье, что президент сохраняет стойкость и просил близких не поддаваться отчаянию.

Мадуро и Флорес захватили и вывезли в США в ночь на 3 января в ходе американской операции «Абсолютная решимость», которая продолжалась более двух часов. Американская сторона предъявила им обвинения в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и незаконном хранении оружия. Власти Венесуэлы назвали произошедшее актом военной агрессии, заявив, что в ходе событий начала января погибли около 100 человек.

Газета New York Post со ссылкой на свидетеля из числа венесуэльских военных сообщала, что во время операции американские силы могли использовать неизвестные ранее средства воздействия. По его словам, у венесуэльских подразделений вышли из строя системы ПВО, после чего у военнослужащих возникли тяжелые физические симптомы. Источник, ранее работавший в американской разведке, допустил, что речь могла идти о применении технологий направленного микроволнового излучения.