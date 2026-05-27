Уганда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за Эболы

Руководство Уганды в срочном порядке закрыло границу с Демократической Республикой Конго на фоне вспышки лихорадки Эбола. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на минздрав Уганды.

Исключение сделают только для групп реагирования на эпидемию, гуманитарных операций, транспортировки продовольствия и грузов, а также сотрудников служб безопасности.

Все люди, которые будут переходить через границу, подвергнутся строгому медицинскому осмотру. Также их обяжут заполнять анкеты с указанием предполагаемого местонахождения.

Путешественники, которые вернутся из ДРК в Уганду, пройдут 21-дневный карантин под наблюдением Минздрава и районных групп эпидемиологического надзора.

Ранее Роспотребнадзор ввел дополнительные меры контроля на границе из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Ведомство внимательно следит за эпидемиологической ситуацией и за состоянием путешественников, приезжающих в Россию.