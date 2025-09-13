«Уезжаю в лучшую жизнь». Стали известны детали побега матери предателя Кузьминова из России

RT: мать Кузьминова сбежала из России за семь месяцев до предательства сына

Мать перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал военный вертолет, заранее готовилась к побегу из России. Об этом сообщил RT со ссылкой на знакомых семьи.

По данным телеканала, женщина уехала из России за семь месяцев до предательства сына.

«Мать предателя была с маленькой сумочкой, без багажа. Говорила, что направляется в один из городов РФ к родственникам», — говорится в публикации.

Позже выяснилось, что все это вранье.

Подруга Кузьминовой рассказала, что женщина сообщила о своих планах уехать из России в новогоднюю ночью. Она отметила, что уезжает в лучшую жизнь.

Предположительно, сейчас мать пилота-предателя может находиться в Испании под чужой фамилией. Она не выходит на связь.

В ноябре 2024 года стало известно, что в Испании неизвестные застрелили Кузьминова на парковке, а затем переехали машиной. Местные СМИ сообщали, что тело перебежчика не отдали родственникам — его похоронили в безымянной могиле.