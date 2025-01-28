Уехавшие в Израиль россияне решили вернуться на родину

Россияне, которые уехали в Израиль, возвращаются на родину. Об этом в интервью ТАСС сообщила израильский посол в Москве Симона Гальперин.

По словам дипломата, релоцировавшиеся в последнее время граждане РФ возвращаются в Россию после оформления гражданства. Некоторые соотечественники решили побыть в Израиле недолгое время.

«Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь», — сказала посол.

Гальперин отметила, что ряд россиян живут «на линии» между двумя странами, но для Израиля такая тенденция не считается проблемой, так как он признает двойное, тройное или четверное гражданство.

В числе сбежавших из России в Израиль оказалась певица Алла Пугачева. Об ее отъезде с мужем и детьми за границу стало известно весной 2022 года. С тех пор Пугачева несколько раз возвращалась на родину. Во время одной из таких поездок ее около часа допрашивали на пограничном пункте.