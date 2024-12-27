Родители бросили ребенка в одном подгузнике посреди дороги в США

В США горе-родители бросили своего ребенка посреди оживленной трассы в одном подгузнике в Рождество. Об этом рассказали в американском издании The Mirror .

Полиция штата Колорадо арестовала 42-летнего Джарвиса Симса и 33-летнюю Кристину Турман после того, как они оставили своего новорожденного сына на разделительной полосе оживленной дороги в автокресле. На мальчике не было никакой одежды, кроме подгузника.

Паре предъявили обвинения в жестоком обращении с детьми. Подозреваемые не смогли объяснить, почему они оставили ребенка. По данным журналистов, после того, как Симс высадил Турман с младенцем на дороге, та позвонила своему отчиму, чтобы он забрал ее, при этом оставила ребенка лежать на проезжей части. Подозреваемые разошлись во мнениях, употребляла ли мать ребенка алкоголь перед этим.

Ребенка доставили в детскую больницу Колорадо в качестве предосторожности и для проверки состояния здоровья. Медики подтвердили, что новорожденный здоров и никаких травм не получил.

Обоих родителей малыша отправили за решетку с возможностью освобождения под залог в размере 50 тысяч долларов.

Ранее в Британии к тюремному заключению приговорили мать трехлетней девочки. Женщина держала ребенка в ящике стола и кормила молочной смесью из шприца.