Удушье стало причиной смерти некоторых пассажиров затонувшей в Италии яхты

Некоторые пассажиры суперяхты Bayesian, потерпевшей крушение у берегов Сицилии 19 августа, скончались от удушья. Об этом сообщило издание La Republica .

Специалисты провели вскрытие и выяснили, что часть людей пытались выжить в воздушном пузыре, который образовался после переворота корабля. В нем содержалось мало воздуха, поэтому шансов на спасение пассажиров практически не было.

Среди погибших оказался миллионер Майкл Линч с дочерью Ханной, председатель инвестиционного банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер, американский юрист Крис Морвилло и его жена Нед.

Глава компании The Italian Sea Group Джованни Костантино предположил, что кораблекрушение произошло из-за ошибок экипажа, сообщил RT. По версии следствия, яхта разбилась из-за действий ее капитана — Джеймса Катфилда. Он выжил, его подозревают в непредумышленном убийстве. Всего на борту находились 22 человека, из них жертвами кораблекрушения стали семеро.