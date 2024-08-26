Следователи озвучили версию гибели яхты мультимиллионера Линча

La Repubblica: подозреваемым по делу о крушении яхты Линча стал капитан

Капитан затонувшей у берегов Сицилии яхты Bayesian Джеймс Катфилд находится под следствием, его подозревают в непредумышленном убийстве мультимиллионера Майкла Линча и ещё шестерых человек. Об этом сообщает газета La Repubblica .

Расследование в отношении Джеймса Катфилда ведет прокуратура Термини-Имерезе.

Днем 25 августа Катфилда допрашивали уже второй раз за неделю. Он отвечал на вопросы следователей в течение двух часов.

По основной версии, судно перевернулась после того, как на него обрушился ливень во время шторма, и причиной ЧП могли стать ошибки экипажа.

Яхта затонула у берегов Сицилии 19 августа. На борту находились 22 человека. Семеро из них погибли, в том числе британский мультимиллионер Майкл Линч и его дочь, а также председатель совета директоров Morgan Stanley International Джонатан Блумер.