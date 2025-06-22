Удары США по Ирану обернутся проблемами для Украины

«Страна.ua»: втягивание США в войну с Ираном оставит Украину без помощи

Включение США в нанесение ударов по Ирану грозит серьезными последствиями для Украины. Это станет особенно опасно, если американцы втянутся в длительную войну. Об этом говорится в статье украинского издания «Страна.ua» .

По мнению авторов, длительное участие США в боевых действиях поставит окончательный крест на любой военной помощи, которую получает Украина. На удары по Ирану отреагируют рынки, что приведет к выгодному России росту цен на нефть.

Кроме того, страны Евросоюза не поддержали американцев в решении о вмешательстве в конфликт на Ближнем Востоке. Это означает раскол Глобального Запада и его вступление в эру турбулентности, когда всем станет не до Украины.

Журналисты добавили, что превентивный удар Израиля и присоединившихся к нему США еще сильнее размыл понятие международного права, а в построенной после Второй мировой войны системе международных отношений появилась огромная трещина, через которую утверждается «право сильного».

Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о полном уничтожении ядерной программы Ирана после ночных ударов по территории Исламской Республики. Он подчеркнул, что для атаки использовали стратегические бомбардировщики, оборудованные противобункерными бомбами.