Удары США по Ирану не впечатлили Трампа

Последние удары США по объектам на территории Ирана можно назвать легким тычком. Об этом ABC News заявил американский президент Дональд Трамп.

По его словам, перемирие с Исламской Республикой остается в силе. Трамп не считает новые удары срывом режима прекращения огня.

«Это легкий тычок», — охарактеризовал глава Белого дома удары по инфраструктуре Ирана в ответ на атаку на американские эсминцы.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по городу Бендер-Аббас и иранскому порту Кешм. До этого агентство Fars заявило о перестрелке между противником и Вооруженными силами Ирана на юге страны. Также иранская система противовоздушной обороны уничтожила в небе над Тегераном несколько воздушных целей.

Трамп предупреждал, что Ирану придется заключить сделку с США на их условиях. В противном случае он пообещал разбомбить страну.