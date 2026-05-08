США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас. Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Военные США только что нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас, сообщил мне высокопоставленный американский чиновник», — написала Гриффин.

При этом журналистка уточнила, что, по ее данным, новые удары не означают возобновления конфликта.

Ранее агентство Fars сообщило о перестрелке между иранскими Вооруженными силами и противником на юге страны. Кроме того, по данным Mehr, иранская система ПВО уничтожила несколько воздушных целей в небе над Тегераном.

Президент США Дональд Трамп 6 мая заявил о приостановке операции «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Вашингтон пошел на этот шаг до появления ясности по переговорам с Ираном и возможному заключению соглашения.