Удары российских войск поставили под вопрос поставку оружия на Украину | 360°

Мир 27 апреля 2024, 16:14 Удары российских войск поставили под вопрос поставку оружия на Украину Bloomberg: удары России грозят срывом поставок оружия США на Украину РИА «Новости»

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Российские войска начали наносить удары по железным дорогам Украины, что сделает невозможным поставку новых американских вооружений. На это указали в статье агентства Bloomberg.

Авторы подчеркнули, что перешедшая в наступление российская армия стала чаще использовать ракеты и дроны по военным логистическим базам Украины.

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«Смещение акцента на ракетные удары и удары дронами сигнализирует о том, что все большее внимание уделяется военным объектам и логистике, что потенциально может помешать притоку американского оружия», — отметили в материале.

Журналисты напомнили, что после перехода Авдеевки под контроль российских войск украинские военные начали отступать, оставляя новые населенные пункты.

Министерство обороны в минувшую пятницу, 26 апреля, сообщило об уничтожении эшелона с западным вооружением и техникой около поселка Удачное Донецкой Народной Республики.

Еще один удар российские войска нанесли по железнодорожной станции около города Бакалея в Харьковской области, где базировался личный состав и военная техника 67-й механизированной бригады ВСУ.