Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем совершила переход в Аравийском море

Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln совершила переход в Аравийском море. Об этом сообщило 6 февраля центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X .

Группа прошла маршрут в сопровождении двух судов снабжения и двух катеров береговой охраны США, над кораблями также выполняли полеты военные самолеты.

В конце прошлого месяца на фоне усиления американского военного присутствия в регионе Верховного лидера Ирана Али Хаменеи перевели в защищенное укрытие в Тегеране. Как сообщила израильская газета The Times of Israel со ссылкой на Iran International, решение приняли из-за рисков возможной эскалации.