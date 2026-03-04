Удар в сердце. США послали в Иран B-2, они способны нести ядерное оружие

США задействовали стратегическую авиацию для уничтожения ключевой военной инфраструктуры Ирана. Об ударах по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщил телеканал CBS со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По данным телеканала, малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit атакуют ключевые узлы управления и связи КСИР, а также склады вооружений и сборочные цеха иранской ракетной программы. Удары продолжаются в настоящее время.

Сама операция США, получившая название «Эпическая ярость», направлена на полную ликвидацию возможности Тегерана наносить ответные ракетные удары.

Командование CENTCOM уточнило, что в ходе последних вылетов B-2 использовали высокоточные авиабомбы Massive Ordnance Penetrator. Они способны поражать укрепленные объекты, притом B-2 могут нести и ядерное оружие.

Политолог Солонников в беседе с 360.ru предположил, что Трамп пойдет до конца. По мнению специалиста, президенту США необходимо поражение Ирана.