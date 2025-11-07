«Удар по Украине». В Киеве забили тревогу из-за новоизбранного мэра Нью-Йорка

Президент США Дональд Трамп может изменить позицию по поддержке Украины из-за необходимости сосредоточить усилия на противостоянии новоизбранному мэру Нью-Йорка Зохрану Мамдани. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«В ближайшее время мы с вами будем какие-то очень интересные вещи наблюдать. Естественно, это удар и по Украине, потому что Трамп должен и будет заниматься обязательно Нью-Йорком», — сказал он.

В Нью-Йорке на выборах победил молодой демократический социалист, пообещавший городам бесплатный проезд в автобусах, создание сетей магазинов с доступными товарами и замораживание цен на аренду части городского жилья.

Кроме того, Мамдани — пропалестинский мусульманин, что пришлось не по нраву министру правительства Израиля Амихаю Чикли, курирующему еврейскую диаспору. Трамп же прозвал Мамдани коммунистом и пригрозил прекратить федеральную помощь городу.