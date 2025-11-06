Новый мэр Нью-Йорка напугал власти Израиля

Победа на выборах мэра Нью-Йорка пропалестинского мусульманина Зохрана Мамдани несет реальную угрозу живущим в городе евреям. Об этом заявил курирующий диаспоры министр правительства Израиля Амихай Чикли .

Он заявил, что бывший символом свободы город добровольно передал ключи в руки сторонников ХАМАС, чьи взгляды недалеко ушли от фанатиков-джихадистов, убивших три тысячи горожан 25 лет назад.

«Нью-Йорк уже не будет прежним, особенно для его еврейской общины. Город идет с открытыми глазами в ту же пропасть, куда рухнул Лондон. Факел прекрасного города погас, и нет смысла тратить слова на утешение», — написал Чикли.

Министр призвал евреев рассмотреть возможность возвращения на историческую родину, пока не стало слишком поздно. Он подчеркнул, что двери Израиля для них всегда останутся открыты.

Кандидат от левого крыла Демократической партии США Зохран Мамдани стал первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка, получив более 50% голосов избирателей. В своей предвыборной кампании он обещал повысить налоги для богатых и обеспечить бедным горожанам достойную жизнь.