Удар по скоплению ВСУ нанесли в Черниговской области | 360°

Мир 26 апреля 2024, 13:06 Удар по скоплению ВСУ нанесли в Черниговской области Подпольщик Лебедев: в Черниговской области нанесли удар по скоплению ВСУ РИА «Новости»

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В Черниговской области у границы с Россией нанесли удар по скоплению украинских военных, заявил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его информации, ВСУ надеялись вторгнуться на территорию РФ.

Прилеты, по данным Лебедева, фиксировали возле границы с Брянской областью.

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«[Там] бандеровцы, имея особую наглость, начали скапливать силы и средства, надеясь вторгнуться со стороны Чернигова», — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, добавил Лебедев, взрывы в Черниговской области фиксировали в Заречье и Гремяче, а также в Семеновском районе.

Днем ранее в Сети появились кадры ракетного удара ВС России по железнодорожному эшелону ВСУ в Днепропетровской области появилось в Сети. Видео опубликовал Telegram-канал «Украина.ру». По его информации, запись сделали на железнодорожной станции Синельниково 19 апреля.