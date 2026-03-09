Удар по школе в Иране могли нанести ракетой Tomahawk
Сотрудник Центра изучения проблем нераспространения Сэм Лэйр опознал на кадрах с места трагедии именно Tomahawk.
В CBS News добавили, что по предварительной оценке, атака не была преднамеренной: в старых разведматериалах школа значилась как часть иранского военного объекта, поскольку рядом расположены две базы Корпуса стражей исламской революции.
Источники также утверждают, что Израиль не проводил операций в этом районе в конце февраля.
Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что расследование продолжается и окончательных выводов пока нет.
Атака на расположенную в городе Минаб школу для девочек произошла 28 февраля.
В результате взрыва снаряда погибли не менее 168 человек, в том числе девочки в возрасте от семи до 12 лет.
Президент США Дональд Трамп отрицал ответственность за трагедию и возложил вину на иранских военных.