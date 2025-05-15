Россия направила сильную переговорную группу для предстоящей встречи с Украиной в Стамбуле. Об этом заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале , отметив, что такой состав делегации свидетельствует о серьезности намерений.

Особо журналист отметил первого замначальника управления информации Генштаба ВС России Александра Зорина.

«Зорин — мощнейший переговорщик, занимался в свое время замирением бармалеев в Сирии», — написал Коц.

По его словам, это решение стало очередным «ударом по шапито» президента Украины Владимира Зеленского, который, как считает военкор, намерен сорвать диалог.

«Такое представительство не посылают для того, чтобы кривляться на сцене», — подчеркнул автор.

Он выразил мнение, что украинская сторона стремится избежать конструктивных переговоров, тогда как Россия демонстрирует готовность к реальной работе.

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле, который утвердил российский президент Владимир Путин.