Удар по Киеву. Зеленского жестко унизил венгерский министр
Глава МИД Сийярто: Венгрия отвергла критику Киева в адрес своей позиции по ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жестко ответил президенту Владимиру Зеленскому на его новые заявления о позиции Будапешта по вступлению Украины в Европейский союз. Свою позицию дипломат высказал в соцсети Х.
Реакцию венгерского министра вызвало замечание Зеленского. Украинский лидер счел странным то, что Венгрия не хочет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, хотя «даже Россия против этого не возражает».
Сийярто отметил, что подобные комментарии говорят о попытках Зеленского «судить по своим меркам».
В отличие от Зеленского, позиция Венгрии не диктуется извне. Нам все равно, что думает Москва о членстве Украины в Евросоюзе. Нас волнует только мнение венгерского народа, и он ясно выразился: он не хочет видеть Украину в ЕС.
Петер Сийярто
Высокопоставленный дипломат добавил, что Венгрия своей позиции менять не будет. И не поддержит вступление Украины в Евросоюз.
