Удар по Киеву. Зеленского жестко унизил венгерский министр

Глава МИД Сийярто: Венгрия отвергла критику Киева в адрес своей позиции по ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто жестко ответил президенту Владимиру Зеленскому на его новые заявления о позиции Будапешта по вступлению Украины в Европейский союз. Свою позицию дипломат высказал в соцсети Х .

Реакцию венгерского министра вызвало замечание Зеленского. Украинский лидер счел странным то, что Венгрия не хочет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, хотя «даже Россия против этого не возражает».

Сийярто отметил, что подобные комментарии говорят о попытках Зеленского «судить по своим меркам».