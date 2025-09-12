Тель-Авив уничтожил надежду на освобождение израильских заложников в секторе Газа, когда ЦАХАЛ ударил по лидерам движения ХАМАС в Дохе. Об этом в интервью телекомпании CNN заявил премьер-министр, глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

По его словам, утром в день удара по Дохе он встречался с семьей одного из заложников. Эти люди рассчитывают на прекращение огня, но теперь им больше не на что надеяться. Он считает, что у Израиля и ХАМАС все меньше шансов на достижение сделки.

«Израиль демонстрирует заносчивое поведение в уверенности, что у него есть иммунитет для совершения любых действий, он постоянно нарушает стабильность в регионе и пытается изменить регион силой, исповедуя экстремистские идеи», — подчеркнул Аль Тани.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков назвал варварством атаку израильских военных по жилым кварталам в Дохе. Он отметил, что действия Израиля потрясли весь мир.