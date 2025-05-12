Учительницу осудили за совращение школьника в Новой Зеландии

В Новой Зеландии 27-летнюю учительницу приговорили к тюремному заключению за совращение 15-летнего мальчика. Об этом сообщило издание The New Zealand Herald .

В Окленде учительницу приговорили к двум годам и одному месяцу тюрьмы. Кроме того, ее внесли в реестр лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Имя учительницы в прессе не упоминается. По информации издания, запрос педагога на постоянное сокрытие ее имени в суде отклонили, его не будут раскрывать только до рассмотрения апелляции.

Женщина работала учительницей английского языка в средней школе. В июле 2023 года она начала общаться с подростком в Snapchat, а потом стала за ним ухаживать, делала ему комплименты, «покупала вейпы и разрешала пользоваться своей кредитной картой».

В сентябре того же года учительница отвезла подростка на парковку, где занялась с ним сексом. После этого отвезла мальчика домой и попросила его держать все в секрете.

Через две с половиной недели учительница отвела мальчика и его друга в кинотеатр, купила им алкоголь, а потом приставала к подростку во время сеанса. После киносеанса снова отвезла школьника на парковку, где занялась с ним сексом.

Королевский прокурор Эмма Керр в суде заявила, что подросток страдал от общения учительницей.

Ранее в США освободили из тюрьмы учительницу, забеременевшую от 13-летнего школьника.