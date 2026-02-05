Учительницу из Петербурга, обвиненную в педофилии, проверят на вменяемость

Молодую преподавательницу из Санкт-Петербурга, обвиняемую в растлении школьников, проверят на вменяемость. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Журналисты выяснили, что 22-летнюю учительницу, подозреваемую в растлении двух своих учеников во время репетиторских занятий по английскому, направят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу по запросу следствия.

Девушка пробудет в психиатрическом стационаре в течение месяца, где специалисты оценят ее психическое состояние и установят, осознавала ли она, что делала.

Ранее появилась информация о том, что учительнице потребовалось лечение в психиатрической больнице из-за ухудшения психо-эмоционального состояния.

По данным следователей, преподавательница несколько раз приглашала к себе домой двух 12-летних мальчиков, своих учеников. Там она совращала их. Теперь учительнице грозит наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.