Учительницу из Новой Зеландии обвинили в совращении подростка

Суд Новой Зеландии приступил к рассмотрению дела по обвинению 52-летней учительницы в совращении 12-летнего мальчика, который сидел с ее детьми в 2005 году. Об этом сообщила газета The Post .

Заявление на учительницу подал пострадавший. Молодой человек заявил, что во время новогодних каникул, когда следил за детьми обвиняемой, домогательствами она склонила его к половому акту.

Подсудимая обвинила истца во лжи. Она заявила, что никогда не предлагала ему работу и в новогодние праздники в 2005 году вместе с детьми ездила к отцу. По словам учительницы, единственный случай близости инициировал сам подросток, когда пришел к ней домой и поцеловал в губы. Она подчеркнула, что оттолкнула мальчика и четко дала понять, что такое поведение неуместно.

Мать и сестра истца отметили, что в подростковом возрасте мужчина действительно работал няней в доме учительницы, но точные даты назвать не смогли. Свидетели защиты сказали, что в новогодние праздники в 2005 году дом учительницы пустовал.

Заявление истца также опровергли дети подсудимой, заявившие, что мать никогда не нанимала мальчика в качестве сиделки. Представляющие интересы женщины адвокаты попросили снять все обвинения.

Судья объявил, что берет время для изучения всех показаний до конца следующей недели, по итогам которого он вынесет вердикт.

В начале июня бывший ученик спустя 40 лет обвинил учительницу частной школы австралийского Окленда в растлении. По его словам, преподаватель напоила его вином и заставила заняться сексом, после которого отвезла мальчика домой на машине. Пострадавший заявил, что из-за психологической травмы подсел на наркотики и алкоголь.