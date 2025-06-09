Пожилая учительница в Австралии лишилась лицензии из-за секса с учеником

В Австралии спустя 40 лет вскрылась постыдная правда об уважаемой преподавательнице частной школы. В начале карьеры женщина соблазнила одного ученика и едва не занялась сексом с другим, сообщил The New Zealand Herald .

Мужчина, который учился в средней школе в Окленде в 1980 годах, обратился в Совет по обучению с жалобой на учительницу. Однажды после экскурсии на выставку она предложила ему навестить сверстника в больнице, но сначала заехать домой за гостинцем. Вместо этого женщина напоила подростка вином, завела в спальню и после секса подвезла домой.

Он заявил, что чувствовал себя грязным, оскорбленным и использованным, впоследствии бросил первый курс университета, подсел на наркотики и алкоголь.

Его знакомый узнал об этой связи и пригласил учительницу на вечеринку в честь поступления в вуз. Они целовались в парке, потом в машине и у женщины дома. Когда их застала соседка, парень ушел.

Женщине уже много лет. Преступление вскрылось перед выходом на пенсию, когда она работала в одной из лучших частных школ. Учительница обратилась в Дисциплинарный трибунал с просьбой заменить лишение лицензии на исключение из реестра учителей, чтобы не запятнать репутацию, но ей отказали.

В Норвегии гинеколог Арне Бай получил 21 год тюрьмы за изнасилование пациенток. Он осматривал их с использованием посторонних предметов, снимая происходящее на камеру.