Учительнице в США предъявили 52 обвинения за секс со школьником

В штате Иллинойс 30-летняя учительница физкультуры и дополнительных занятий совратила 15-летнего парня. Его родители узнали об этом и обратились в полицию. Женщине грозит тюремный срок, сообщил WGN-TV .

Приставания Кристины Формеллы к ученику длились с января 2023 года до августа-сентября 2024 года. За полтора года она 45 раз занялась с ним сексом в здании средней школы Downers Grove South и еще около пяти у себя дома, а в остальное время забрасывала интимными сообщениями. Мать парня увидела переписку, после чего обратилась в полицейский участок Даунерс-Гроув и Детский центр защиты прав округа ДюПейдж. Началось расследование.

Учительницу задержали, но на суде 17 марта отпустили домой при условии, что она больше не придет в школу, прекратит контактировать с пострадавшим и кем-либо еще младше 18 лет. На одном из последних допросов ученика всплыли новые подробности, поэтому 17 июня прокуратура предъявила Формелле 52 дополнительных обвинения в сексуальном насилии и совращении малолетнего. Обвинитель требовал отменить досудебное освобождение, но суд оставил решение в силе. Ближайшее слушание пройдет в августе.

«Новые обвинения против Формеллы, включая обвинения в груминге и в том, что насилие длилось почти два года, более чем тревожны. Я благодарю жертву в этом деле за то, что она нашла в себе смелость выступить в то время, которое, как я себе представляю, является для нее чрезвычайно трудным», — заявил окружной прокурор Роберт Берлин.

Ранее в Австралии пожилая учительница осталась без лицензии из-за секса со старшеклассником. Он рассказал о случившемся спустя 40 лет, перед выходом женщины на пенсию.