Учительница в США совратила двух подростков и забеременела

New York Post: учительницу в США посадили на 10 лет за совращение двух учеников

В американском штате Нью-Джерси суд приговорил к десяти годам тюрьмы школьную учительницу Джули Риццителло. Преподавательница совратила двух подростков и забеременела. Об этом сообщила газета New York Post .

Сначала она неоднократно говорила несовершеннолетнему Риццителло о желании заняться с ним сексом, что в итоге и случилось.

В 2024 учительница вступила интимные отношения уже с другим подростком. Встречи проходили в доме Риццителло и в пекарне, где работали оба мальчика.

От второго юноши женщина забеременела, но сделала аборт. О случившемся рассказала несовершеннолетнему отцу ребенка. По мнению судьи, это был элемент психологического давления.

Когда факты противоправных отношений вскрылись, учительница попросила школьников удалить все доказательства. Позже она признала свою вину по двум пунктам обвинения.

Ранее учительница в США совращала школьников за вейпы и алкоголь. С одним из учеников она вступила в интимную связь на парковке в машине, прямо на глазах у его друзей.